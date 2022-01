Les agressions en hausse de 53% à la SNCB par rapport à avant la pandémie: la crise sanitaire rend-elle les gens plus agressifs?

C'est un sentiment partagé par de nombreux Belges: la crise sanitaire nous rend plus agressifs. Et c'est en partie vrai. Par sa durée, son manque de perspectives, ses règles qui changent en permanence, cette crise nous rend plus irritables. Et chez ceux, qui ont une propension à l'agressivité: cette crise renforce leur agressivité.

La crise sanitaire ne rendra pas quelqu'un de calme agressif. Mais elle pourra donner plus d'occasions à quelqu'un d'agressif de l'exprimer. Le "seuil de déclenchement de l'agressivité" est plus faible, par cette irritabilité constante.

Des chiffres

Il n'y a pas de chiffres officiels attestant d'une plus grande agressivité. Ils sont d'ailleurs difficile à établir. Il y a eu certes moins d'agressions en mars 2020, en plein confinement, mais nos contacts étaient aussi fortement limités.

Cette irritabilité, voire agressivité, certains la subissent de plein fouet. Le personnel de caisse des supermarchés. Les chauffeurs de bus. Les policiers.

En 2021, 736 agressions envers le personnel de la STIB ont été comptabilisées: 111 physiques et 625 verbales. Entre janvier et septembre 2021, la SNCB a comptabilisé plus de 1.300 agressions envers son personnel. C'était 53% de plus qu'en 2019, soit avant la crise sanitaire. Près de 40% portaient atteinte à l'intégrité physique du personnel.

Michel Hansenne, professeur de psychologie à l'Université de Liège, détaille qu'il ne faut pas faire de généralité mais que l'agressivité dépend de la nature de la personne: "La saillance des situations qui rendent agressives les personnes est un peu plus élevée, donc on remarque plus de choses qui énervent, comme quelqu'un qui vous dépasse dans une file. Si auparavant cela ne vous gênait pas trop, ici comme tout est plus saillant, les personnes vont monter un peu plus haut dans leur niveau d'agressivité mais tout dépend du niveau de base de la personne...C'est important parce que quelqu'un qui est relativement faible sur son expression d'agressivité, cela ne va pas beaucoup modifier sa façon de réagir."