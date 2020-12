La Croix-Rouge a besoin de 2000 nouveaux volontaires: intéressé? Voici les fonctions que vous pourriez remplir

Des milliers de Belges, dont peut-être vous demain, bénéficie de l'action bénévole de 11.000 volontaires de la Croix-Rouge qui offrent leurs compétences, leur temps et leur énergie au service des autres, et en particulier les personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité. "Le volontariat est l’un des sept principes fondamentaux qui fonde l’action de chaque Croix-Rouge dans le monde. Etre bénévole à la Croix-Rouge, c’est faire partie du plus grand mouvement bénévole au monde, qui compte 11 millions de personnes. En cette année si particulière, la Croix-Rouge de Belgique a pu mesurer l’importance de l’action de tous ses membres, qui sont sans compter sur le terrain face à la crise covid19, depuis 9 mois déjà, pour informer et protéger la population, soutenir le personnel médical, tester en masse et aider les plus vulnérables", déclare la Croix-Rouge.

"Vous avez envie de les rejoindre ? N’hésitez pas !", appelle la Croix-Rouge qui a, chaque année, besoin de 2000 nouveaux volontaires. "En 2020, à cause de la crise sanitaire, une partie de nos bénévoles n’a pas pu poursuivre ses activités. Nous avons besoin de nouveaux candidats pour répondre à toutes les demandes d’aide qui sont de plus en plus nombreuses", explique la Croix-Rouge.

De multiples actions peuvent être accomplies par les volontaires comme:

- Tenir une vestiboutique solidaire

- Approvisionner une épicerie sociale

- Distribuer des colis d’aide alimentaire

- Aller à la rencontre des personnes sans-abri ou des personnes âgées isolées

- Conduire une ambulance ou apporter une aide administrative dans un village testing

"Cette année, nous avons assisté à un mouvement de volontariat jamais vu auparavant : des centaines de milliers de nouveaux volontaires ont rejoint la famille Croix-Rouge pour la première fois. Chaque action individuelle de solidarité, de paix, chaque main tendue compte. Nos millions de volontaires sont une vraie lumière dans l’obscurité. Nous les remercions pour leur immense compassion et courage”, déclare Francesco Rocca, Président de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge.

> INFOS POUR DEVENIR VOLONTAIRE A LA CROIX-ROUGE

Vous pouvez aussi appeler le numéro d’appel 105.