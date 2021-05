La Croix-Rouge lance à nouveau un appel aux dons de sang: "La situation reste préoccupante"

Thomas Paulus, responsable marketing et communication du service sang de la Croix-Rouge était l'invité du RTL INFO Bienvenue. Il est revenu sur la situation des stocks de sang aujourd'hui qui reste à un niveau critique.

"On était à un niveau critique la semaine dernière quand nous avons fait un appel aux dons dans la presse. Heureusement, la population a répondu positivement à cet appel. La situation actuelle est moins critique mais elle reste tout de même préoccupante", a-t-il expliqué.

Après les vacances de Pâques, les stocks étaient à un niveau relativement correct mais cela s'est vite dégradé. "Tout peut vite basculer, confirme Thomas Paulus. "On s'est retrouvé avec un déficit de plus ou moins cinq à six cents poches par semaine et sur un stock global de 3.000 poches, ça fait vite assez mal".

Sur une semaine normale, en Belgique, le service sang de la Croix-Rouge doit livrer environ 2.800 poches, mais pour l'instant, il tourne autour des 3.000, sachant qu'un donneur donne une poche.

Une problématique reste d'actualité en raison de la pandémie : les collectes dans les écoles et les entreprises. "La grande majorité de ces collectes-là sont annulés donc nous devons par tous les moyens essayer de demander aux donneurs de se déplacer dans nos centres de collecte permanents. Et nous avons également la possibilité de créer de nouvelles collectes mais ce n'est pas toujours facile de trouver d'autres lieux de collecte pour pouvoir remplacer celles qui ont lieu dans les entreprises ou dans les écoles", ajoute Thomas Paulus.

Il y a 16 centres de collecte permanents dans les différentes villes de Wallonie, auxquels s'ajoutent 800 points de collecte mobile à Bruxelles et en Wallonie. Pour connaître la date et le lieu de la collecte, il suffit de se rendre sur le site donneurdesang.be.

Le porte-parole du service sang de la Croix-Rouge lance un appel : "On lance évidemment un appel à nos donneurs habituels pour leur demander de ne pas reporter leur don de sang. On lance aussi un appel à toute personne qui n'a jamais franchi le pas. C'est le moment où jamais de le faire, c'est vraiment important pour nous. On lance également un appel à tous les donneurs qui ont pour habitude d'aller donner dans leur école ou dans leur entreprise. On demande à toutes ces personnes de se renseigner sur le site parce qu'ils auront certainement la possibilité d'aller donner près de chez eux il y a des collectes qui sont organisées tout le temps partout."