La Croix-Rouge lance un appel aux dons de sang: les stocks sont en "état critique"

La Croix-Rouge appelle au don de sang "sans tarder" face à des stocks en "état critique".

La Croix-Rouge de Belgique fait un appel à la population pour qu'elle vienne donner son sang "sans tarder", alors que les stocks actuels sont dans un "état critique". "Les congés d'été, le Covid-19, les inondations sont autant d'éléments qui ont, et continuent de, fortement perturber l'approvisionnement en sang de ces dernières semaines", signale dimanche soir Thomas Paulus, responsable marketing et communication de l'association caritative.



La Croix-Rouge de Belgique dispose à l'heure actuelle de moins de 1.300 poches, alors qu'il en faudrait 3.000 pour rencontrer les besoins des hôpitaux. L'association déplore que les prélèvements sont inférieurs aux prévisions depuis plus de six semaines. "Les inondations qui ont durement touché notre pays, ont eu des conséquences importantes sur les prélèvements en cette période de congé d'été. Ces éléments conjugués ont fait chuter nos stocks de sang à des niveaux critiques", explique la communication.

Par un nouvel appel au don de sang, l'association espère de la sorte pouvoir gérer sereinement l'approvisionnement des hôpitaux dans les semaines à venir. Les rendez-vous dans un des 16 centres de prélèvement permanent peuvent être pris directement sur le site www.DonneurDeSang.be.