La Croix-Rouge lance un appel aux dons de sang: quels sont les groupes sanguins les plus recherchés?

En manque de sang, la Croix-Rouge lance un appel aux donneurs. Certains groupes sanguins, comme le O-, sont particulièrement recherchés. Reportage de Sébastien Prophète et Gaëtan Delhez.

Les stocks de poches ont atteint un seuil critique. Les groupes sanguins particulièrement concernés sont O-, B- et AB-. Pour la croix rouge, il est n’est donc pas évident d’approvisionner les 43 hôpitaux de Wallonie et de Bruxelles dont elle s’occupe.

"On a dû mal à alimenter et c’est du cas par cas. C’est-à-dire que chaque clinique envoie son bon de commande et suivant l’urgence de leur demande, on fournit l’une ou l’autre clinique en priorité mais pour le moment on fournit à peu près 20% des demandes cliniques", explique Serge Uylembrouck, technicien chef de la distribution de la Croix-Rouge de Belgique.





Si la pénurie de la croix rouge s’accentue, des mesures exceptionnelles pourraient être mises en place



"À ce moment-là, on devrait arriver à postposer des opérations qui ne sont pas critiques pour le patient", indique Catherine Rosseels, responsable de la banque de sang de la clinique Saint-Luc de Bouge.





400 poches par jour quand il en faudrait 600



La croix rouge reçoit en ce moment environ 400 poches par jour. Il lui faudrait 200 de plus. En période de vacances, les dons sont moins nombreux. Mais à ce problème s’en ajoute un autre.



La demande n'a pas diminué cet été



"Souvent la demande diminue parce que l’activité dans les hôpitaux est en principe moins grande. Ici pour une raison qu’on ignore la demande est restée très stable, c’est-à-dire pour le service du sang francophone, c’est à peu près de l’ordre de 3.000 poches par semaine", indique Ivan de Bouyalsky, directeur général su service sang de la Croix-Rouge de Belgique.

La croix rouge invite les donneurs à se rendre dans les centres de collectes. En priorité, les donneurs universels de groupe O négatif.