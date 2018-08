La Croix-rouge lance un nouvel appel aux dons de sang: voici les groupes sanguins concernés

La Croix-rouge lance un nouvel appel aux dons de sang. Car les stocks sont dans le rouge. On manque de poches dans les groupes O- ( les donneurs universels), mais aussi B- ou B+ et AB-. Pourquoi cette pénurie? Loïc Verheyen a posé la question à Yvan de Bouyalsky, le directeur du service sang de la Croix-Rouge...

"C'est pas tellement les besoins qui augmentent, c'est surtout les donneurs qui diminuent puisque il y a une conjonction de faits qui consistent surtout dans les vacances de chacun: les donneurs habituels partent en vacances. Et les collectes que nous avons habituellement dans les écoles ne se font pas comme les écoles, ainsi que les universités. Dans les entreprises, le personnel étant souvent limité par période de congé et donc on a plus de mal à faire des collectes là-bas également, donc les dons sont plus restreints pendant les vacances."

Pour connaître les lieux de collecte: rendez-vous sur le site www.donneurdesang.be