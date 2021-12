C'est un appel régulier mais qui demeure à chaque fois essentielle : la Croix-Rouge de Belgique manque de sang. Mais pourquoi est-ce aussi important de donner son sang ?Thomas Paulus, responsable communication et marketing du service sang à la Croix-Rouge de Belgique, était l'invité de Alix Battard ce midi.

La Croix-Rouge lance un appel : il manque de réserves de sang, alors qu'une période plus creuse point le bout de son nez. Retrouvez ci-dessous une partie des raisons de ce manque de poches de sang.



Alix Battard : Tout d'abord, où en sont les stocks actuellement ?



Thomas Paulus : Actuellement, on manque pratiquement de 2.500 poches. Nos stocks devraient être plus importants que la normale à cette période de l'année pour nous préparer aux deux semaines de fêtes, durant lesquelles on prélève évidemment beaucoup moins.



AB : Pourquoi prélève-t-on moins de sang pendant les fêtes ? Les gens se mobilisent moins pendant les vacances ?



TP : Déjà, il y a moins de collectes et on peut facilement penser que les gens ont autre chose en tête que venir donner leur sang. Il y a beaucoup de gens aussi qui partent en voyage, c'est clairement une période durant laquelle on prélève moins alors que les besoins des hôpitaux restent stables.



AB : Pourquoi est-ce que les réserves ont diminué autant ces derniers temps ?



TP : Il y a plusieurs explications : déjà cela plusieurs mois qu'on prélève systématiquement 25% en moins que les prévisions, principalement en raison du Covid : les gens bougent moins, toutes les personnes qui sont partis en zone rouge pendant les vacances sont écartés pendant 17 jours, dès qu'on a un petit symptôme, on est écarté également, par mesure de précaution. Suite aux nouvelles mesures du Codeco qui a imposé le télétravail, il y a également beaucoup d'entreprises qui ont annulé leurs rendez-vous et même celles qui sont encore organisée, on a beaucoup moins de personnes étant donné que près de 80% des travailleurs sont en télétravail.



Thomas Paulus précise que les interventions médiatiques provoquent une hausse des dons de sang et qu'elles sont donc primordiales. "Dans les deux jours, on voit un impact extrêmement positif sur les stocks. C'est un effet qui dure généralement deux semaines."



Si vous désirez faire une bonne action en donnant votre sang, voici la procédure pour prendre rendez-vous :

Prise de rendez-vous (info Croix Rouge) :



Rappelons que, pour la sécurité de tous, la prise de rendez-vous est obligatoire dans les centres de prélèvement. Les collectes de village, qui présentent généralement plus de facilités pour le respect des distances de sécurité, sont majoritairement en accès libre. Nous invitons tout de même les donneurs à vérifier sur le site internet.



Tout donneur souhaitant prendre rendez-vous, peut le faire via le site internet www.DonneurDeSang.be

Il suffit d’y trouver le centre ou la collecte de son choix et de cliquer sur le bouton « Je prends rendez-vous ».



Le port du masque est obligatoire, si le donneur n’en possède pas, nous lui en fournirons un.

Pour toute question médicale ou liée au don de sang, appelez le numéro gratuit : 0800 92 245



Merci d’avance à tous les donneurs qui répondront à cet appel pressant.