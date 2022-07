Vous souffrez de solitude, surtout en cette période de vacances ? La Croix-Rouge offre un soutien aux personnes isolées

Les pensionnés souffrent le plus d'isolement en ces temps de vacances. Leurs proches sont partis en congé et ils sont bien souvent livrés à eux-mêmes. C'est donc pour eux que la Croix-Rouge propose un accompagnement à domicile.

C’est le cas de Valérie. Depuis un an, elle reçoit un soutien aux isolés en la personne d’Angélique. "Aujourd’hui, qu’est-ce qu’il te faut ?", lui lance-t-elle en arrivant. "Ecoute, j’aimerais bien aller à la banque s’il te plait et après je passerais bien aussi à la pharmacie", lui demande Valérie qui apprécie beaucoup ce coup de main. Une amitié est même née. Les deux femmes vont parfois au restaurant ensemble.

"Echanger avec eux, faire des balades ou les courses"

Le projet Hestia de la Croix-Rouge vise à lutter contre l’isolement des personnes, le plus souvent des personnes âgées, au travers de visites. L’objectif de cette aide ponctuelle est donc tout simple. "Echanger avec eux, peut-être aussi parfois de faire des petites balades, faire des courses si c’est nécessaire, etc. C’est vraiment apporter un soutien aux personnes et une présence", explique Michel, responsable d’un département Hestia de la Croix-Rouge à Blegny.

Les présences doivent être régulières pour apporter un peu de sécurité aux isolés qui sont repérés grâce notamment aux annonces, aux CPAS ainsi qu’aux maisons de repos.