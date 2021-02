La Défense compte recruter 10.000 militaires d'ici 2024 et augmenter les salaires: voici ce qui est prévu

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a présenté, jeudi aux syndicats, son plan global pour le personnel baptisé "POP" pour People are priority (Les gens sont la priorité). Ce plan vise notamment un ajustement salarial pour les militaires qui s'alignerait sur les salaires de la police d'ici 2024. "Le rôle de la Défense n'est plus à démontrer en matière de maintien de la paix, de la sécurité ou encore d'aide à la nation. Mais, le personnel a été victime des coupes budgétaires récurrentes et en a été la victime collatérale. L'objectif est désormais de rétablir l'équilibre", a souligné la ministre.

Mme Dedonder (PS) souhaite d'abord une revalorisation du personnel en place. "Il y aura un ajustement salarial pour les militaires. Il s'agit d'un rattrapage qui s'alignera sur les salaires de la police. La revalorisation salariale débutera dès 2022 pour l'ensemble des catégories du personnel avec un ajustement final d'ici 2024", explique-t-elle. Sur les 3,7 milliards d'euros du budget de cette année, 40% seront consacrés aux salaires du personnel.

Autre revalorisation, dès la seconde partie de l'année 2021, le personnel de la Défense bénéficiera de chèques-repas. La ministre souhaite aussi revaloriser les allocations pour la participation aux opérations ou le service intensif durant les exercices, octroyer une prime à l'embauche pour les métiers en pénurie et offrir 75 euros nets de plus aux instructeurs. Les procédures de remboursement des coûts de soins de santé et d'autres avantages pour le personnel de la Défense seront simplifiées afin que chacun puisse en bénéficier au maximum.

"Au delà du plan, il faut continuer à travailler sur l'équilibre travail/vie privée, l'amélioration du cadre de travail et proposer une rémunération attractive", dit encore la ministre, qui a rappelé que la Défense veut recruter d'ci la fin de la législature "10.000 militaires et 4.000 civils". "Il faut retrouver un niveau d'effectifs suffisants. La Défense recrute dans tous les domaines tant du personnel qualifié que du personnel que nous formerons. Nous voulons aussi développer le domaine cyber notamment. La Défense veut aussi être un acteur de la relance", ajoute la ministre.

Outre ses propres canaux de promotion, la Défense va collaborer avec les services à l'emploi Forem, Actiris et VDAB pour séduire de nouvelles recrues.