La Défense dévoile les nouveaux uniformes de ses militaires

La Défense a dévoilé, ce vendredi 1er avril, ses nouveaux uniformes. Ceux-ci sont plus neutres et épurés au niveau des couleurs. Ils proposent en effet un nouveau camouflage et seraient, semble-t-il, plus confortables et ergonomiques pour nos militaires.

Des tests avaient d’abord été réalisés afin de vérifier que le nouveau système intégré soit compatible avec le matériel utilisé actuellement au sein de l’armée. "Les tenues sont plutôt agréables. Le tissu est de très bonne qualité, assez résistant", note Michael, Force Protection au 1er Wing à Beauvechain.

Ces nouveaux uniformes ont également été pensés pour les femmes. Beaucoup de changements ont été prévus pour que les vêtements correspondent mieux aux différentes morphologies. "Les manches sont beaucoup plus fines pour les femmes", pointe par exemple Zoé, commandant de peloton dans une unité d'infanterie.

Les pantalons ont aussi été pensés pour les différentes tailles, de la plus fine à la plus grande. "Avant, si on était petit, on avait des problèmes avec les vêtements", poursuit-elle. Au niveau de la poitrine, ces nouveaux uniformes sont également plus confortables pour les femmes.