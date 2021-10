La Défense s'engage à mettre en oeuvre le plan fédéral Handicap

(Belga) Le ministère de la Défense entend promouvoir une politique inclusive d'accessibilité universelle de ses équipements et infrastructures aux militaires souffrant d'un handicap et à favoriser leur réintégration sur le marché du travail ou au sein du département, a affirmé mercredi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

"Les mesures proposées par la Défense et reprises dans le plan fédéral Handicap 2021-2024 font l'objet d'une analyse par la Direction générale des Ressources humaines de l'état-major (DG-HR, ndlr) afin de traduire ces mesures en un plan d'actions concrètes", a-t-elle affirmé en commission de la défense nationale de la Chambre en réponse au député Hugues Bayet (PS). Dans le cadre des mesures permettant, d'une part, de promouvoir la réintégration des militaires handicapés sur le marché du travail et, d'autre part, d'affecter les militaires déclarés définitivement inaptes au service comme militaire au sein du personnel civil du ministère de la Défense, le texte réglementaire sera réalisé d'ici la fin de l'année, a ajouté Mme Dedonder (PS). Selon elle, une analyse sera effectuée en 2022 pour permettre le transfert des militaires inaptes au service comme militaire vers d'autres départements. L'accent sera également mis sur l'accessibilité des futures casernes et de celles existantes, a poursuivi la ministre. "Au-delà du respect des diverses législations en la matière, c'est une politique inclusive d'accessibilité universelle de ses équipements et infrastructures que la Défense entend promouvoir. Il s'agit d'une conception de l'accessibilité axée sur la diversité humaine, l'adaptation fonctionnelle et une ergonomie d'usage des infrastructures, dans le but de favoriser une inclusion professionnelle et sociale de tous les utilisateurs", a-t-elle dit. Selon Mme Dedonder, l'état-major étudie le développement des initiatives sportives pour le personnel militaire et les vétérans en situation de handicap. "En 2022, plusieurs militaires participeront aux Invictus Games, compétition pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés" qui se tiendra aux Pays-Bas, a-t-elle rappelé.