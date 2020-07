La Défense touchée par le coronavirus: 300 participants à un camp d'été de l'École royale militaire en quarantaine

Trois cas de Covid-19 sont confirmés, et d'autres sont suspectés, au camp d'été de l'École royale militaire (ERM) à Vlasmeer, dans la province de Limbourg, si bien que les 300 participants ont été mis en quarantaine, rapporte La Dernière Heure ce mercredi.



Ce camp d'été organisé tout le mois de juillet devait annoncer la reprise des cours pour les élèves de l'ERM. Chargée de former les officiers, l'université a envoyé ses candidats à Bourg-Léopold ainsi qu'au quartier Vlasmeer dans des conditions particulières liées à la crise sanitaire. Mais le virus a quand même réussi à venir perturber le bon déroulement du stage.

"Tous les gens seront testés pour la suite des opérations"

"Tous les gens sur place ont été mis en quarantaine, c'est donc l'ensemble du détachement qui représente un peu plus de 300 personnes. Dès ce mercredi, tous les gens seront testés pour la suite des opérations" , indique Olivier Séverin, porte-parole de la Défense.

"Il y a également plusieurs suspicions dans d'autres pelotons, c'est pour cette raison que tout le monde a été placé en quarantaine. Le testing sera effectué sur place et tout dépendra des résultats pour la suite. Si plus de 90 % des gens n'ont rien, on les laissera sur place et les personnes infectées seront déplacées ailleurs pour que le camp puisse continuer, même si c'est encore trop tôt pour le dire", précise le porte-parole.