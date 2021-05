La double ceinture WBA-IBO des lourds-légers en jeu au Palais 12 devant au moins 2000 fans

(Belga) On a assisté à quelques belles passes d'armes entre le champion du monde WBA des lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg) Ryad Merhy (28 ans, 29 victoires dont 24 avant la limite, 1 défaite) et le Français Samuel Kadje (31 ans, 15 victoires dont 12 avant la limite, une défaite), samedi lors de la Province de Liège Boxing Night 1, au Country Hall du Sart Tilman.

Mais leur combat de démonstration (pas de k.o, pas de vainqueur) en six rounds, et non huit, comme initialement annoncé, a été loin d'atteindre la même intensité que le précédent au Dôme de Charleroi, où Merhy et Youri Kayembre Kalenga avaient offert un véritable festival le boxe le 20 mars. Il est vrai que le rendez-vous du Bruxellois avec le Sud-Africain Kevin Lerena (29 ans, 26 victoires dont 13 avant la limite, 1 défaite) pour la première défense de son titre, le 17 juillet à Bruxelles, se rapprochant, aucun risque ne pouvait encore être pris. Et justement on a appris que l'événement se déroulerait au Palais 12 du Parc des Expositions devant au moins deux mille spectateurs. "Mais j'espère qu'on pourra en accueillir deux fois autant en posant notre candidature pour associer la réunion à un test", avoue Alain Vanackère, le promoteur de la réunion bruxelloise et manager de Merhy . On rappellera que Lerena, champion du monde IBO (International Boxing Organization), aura également une ceinture à défendre dans ce combat. (Belga)