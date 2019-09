La faillite de Thomas Cook va-t-elle impacter Brussels Airlines? "Beaucoup de craintes concernant l'emploi" (vidéo)

L'entreprise Thomas Cook fait faillite. Des milliers de touristes qui devaient partir voient leurs vacances annulées au dernier moment, d'autres milliers qui étaient déjà partis sont bloqués sur place. Cette faillite aura-t-elle des répercussions sur Brussels Airlines, pour laquelle les vols Thomas Cook représentaient 800.000 passagers par an? La question a été posée à Didier Lebbe, permanent CNE secteur aviation.

"Quand votre plus grand client tombe en faillite, on ne peut qu'être inquiet, explique Didier Lebbe, permanent CNE secteur aviation au micro de RTL INFO. Les travailleurs également ne peuvent qu'être inquiets. On a beaucoup de craintes concernant l'emploi, on voudrait que la direction nous dise ce qu'elle compte faire, quel plan elle va essayer de trouver pour faire voler ces deux avions, pour occuper ce personnel. D'ici à ce qu'on ait plus de précisions, on ne peut que rester dans l'inquiétude."

"C'est un secteur ultra concurrentiel, donc il fait des marges bénéficiaires vraiment très réduites. S'ils veulent survivre avec des marges bénéficiaires aussi faibles, ils sont obligés de faire beaucoup de volume. Dès qu'il y a un tassement du volume ou une baisse du volume, on peut vite arriver à de gros problèmes."





Que les clients n'aillent pas vers le low cost



Pour Brussels Airlines, le but est donc que les clients qui partaient avec Thomas Cook ne se tournent pas vers les compagnies low cost. "Le cours de certaines compagnies low cost a monté en bourse cette semaine. Il y a effectivement du changement dans les habitudes de voyager des travailleurs. Avant, on faisait un clic à l'agence de voyage et on avait l'hôtel, le transfert et l'avion réservés en une fois, à des prix intéressants. Maintenant, les gens vont de plus en plus réserver leur hôtel en ligne et trouver ensuite l'avion low cost qui les emmènera là-bas. C'est vraiment un changement dans les habitudes qui, pour moi, devrait principalement bénéficier au low cost."





105 vols annulés



Brussels Airlines annulera 105 vols entre le 10 octobre et la fin du mois en raison de la faillite de Thomas Cook, a indiqué jeudi une porte-parole de la compagnie. Il s'agit de vols à destination et en provenance de lieux de vacances typiques, notamment les îles grecques et les Canaries. Ces avions transportent surtout des vacanciers Thomas Cook. Cette décision aura néanmoins des conséquences pour environ 3.500 passagers de Brussels Airlines également, a déclaré la porte-parole, Maaike Andries. La compagnie cherchera des solutions pour ces clients. Brussels Airlines transporte quelque 80% des passagers du tour-opérateur. La compagnie avait reconnu que la faillite de Thomas Cook aurait "évidemment un impact sur les résultats financiers".