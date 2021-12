La faune et la flore bouleversées par la météo très douce: "Ça va potentiellement transmettre un certain nombre de maladies virales"

Le thermomètre officiel d'Uccle vient de grimper à 13,9 degrés. C'est du jamais vu pour un 30 décembre, et le mercure pourrait encore grimper. Ces températures particulièrement douces ont des conséquences sur la faune et la flore. Cette météo bouleverse le cycle des insectes. Les bourgeons sortent également. Les pépiniéristes craignent le prochain coup de froid.

Les températures sont bien trop élevées pour la saison. Cela provoque donc d'énormes perturbations pour les plantes. Certaines laissent déjà apparaître leurs bourgeons. "Comme on a déjà eu un coup de froid et que la température remonte, les plantes pensent être au printemps, explique Dominique De Witter. La sève commence à remonter dans les plantes. Les bourgeons sont donc déjà en train de s'ouvrir. Or, ils ne devraient le faire qu'au mois de mars et pas du tout maintenant."

Les prochaines gelées pourraient définitivement les détruire. Dans sa pépinière, Dominique est inquiet car il a déjà connu pareille situation en 2011. "Début février, la température est descendue à -25 degrés et nous avons perdu pratiquement toutes les plantes qui étaient en pot à l'extérieur. Cela nous a fait environ 80% de pertes, c'est-à-dire à peu près 40.000 plantes perdues."

"Transmettre des maladies virales"

Ce changement climatique impacte une faune et une flore en surchauffe. La production des insectes nuisibles est encore plus abondante. "Si on prend le cas des pucerons, ça va pouvoir à un moment donné impacter avec un aspect dégâts directs, mais aussi potentiellement transmettre un certain nombre de maladies virales, notamment aux cultures comme les betteraves, les céréales, mais aussi aux plantes ornementales pour les particuliers", déclare Frédéric Francis, professeur d'entomologie à la Faculté agronomique de Gembloux, Université de Liège.

Une plus grande biodiversité des non-nuisibles est pourtant attendue dans les prochains mois… "Donc, cela veut dire que l'on risque d'avoir dans les prochains mois des populations d'insectes qui vont être plus abondante. On aura à un moment donné plus d'insectes que l'on va observer au printemps." Seul danger potentiel, l'absence de fleurs pourrait priver ces insectes de ressources nutritives et réduire ainsi des populations entières à néant.