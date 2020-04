La Fédération des homes ne veut pas des visites annoncées par Wilmès: "Dangereux et inapplicable"

Interrogé dans le RTL INFO 13h, le secrétaire général de la Fédération des Maisons de Repos de Belgique, Vincent Frédéricq s'est montré ferme avec la possibilité, annoncée hier par le centre national de crise, pour une personne (toujours la même et à condition qu'elle n'ait présenté aucun symptôme au cours des deux dernières semaines) de visiter le résident d'un home. "Nous avons demandé à nos établissements de ne pas accepter ces visites avant de nouvelles instructions des autorités régionales", a-t-il fait savoir. Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo avait déjà déclaré ce matin sur Bel RTL qu'il y aurait effectivement concertations dans les prochains jours avec les maisons de repos. "La mesure a été complètement improvisée, sans concertation avec les fédérations professionnelles et les ministres régionaux. C'est dangereux et totalement inapplicable", a prévenu Vincent Frédéricq.

Humainement l'idée est bonne mais en terme de concrétisation il aurait fallu consulter le terrain

"Il y a des établissements où vous avez 60% des résidents et 40% du personnel qui sont testés Covid-19 positifs. Vous avez 50% d'absentéisme du personnel. Comment organiser en pratique ces visites ? Qui va désigner le membre de la famille qui va venir ? Comment sera-t-il attesté que le visiteur n'a pas de symptômes ? Comment organiser les règles de sécurité ? Il faut attendre la fin de la campagne de dépistage dans les maisons de repos avant d'envisager des solutions pragmatiques. Cette mesure pourra être appliquée quand on aura pris toutes les précautions et qu'on aura vu de manière opérationnelle comment l'organiser", a estimé le secrétaire général de la fédération des homes en concluant que, "humainement l'idée est bonne mais en terme de concrétisation il aurait fallu consulter le terrain et les autorités régionales au préalable".

Le "glissement" est le fait qu'une personne âgée décide de se laisser mourir. L'isolement avec ses conséquences psychologiques peut favoriser cet abandon. Les visites de proches à ces personnes âgées isolées peuvent les aider à rester positif. Alix Battard, la présentatrice du 13h en a fait part à Vincent Frédéricq "Ce phénomène nous inquiète beaucoup et risque de poser à terme plus de victimes que le Covid-19 lui-même", a-t-il admis. "Mais il est impossible que la direction et le personnel, avec des résidents qu'il faut plus aider et surveiller qu'auparavant, se préparent en quelques jours à la proposition du centre national de sécurité", a-t-il martelé.