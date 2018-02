La fermeture du Carrefour "Belle-Île" condamne-t-elle l'avenir de la galerie? "Cela va remettre pas mal de choses en cause"

Au delà, de l'hypermarché Carrefour, à Belle-île, c'est la survie de toute la galerie commerçante qui est aujourd'hui menacée. Comment les autres commerces vont tenir le coup sans le Carrefour ?

Ce matin, les 98 boutiques de la galerie étaient ouvertes, presque comme si de rien n’était. Sauf que les commerçants ne peuvent pas s’exprimer sur la fermeture de l’hyper Carrefour. La situation est délicate car le supermarché est une véritable locomotive pour la galerie.

"A partir du moment où on perd la locomotive, et bien cela devient beaucoup plus compliqué de garder la clientèle suffisante pour maintenir les chiffres d'affaires, pour faire face aux charges qui sont quand-même relativement importantes au niveau locatif dans des galeries comme celles-ci", a indiqué Marc Vilet, président de l'Union des Classes Moyennes (UCM) en province de Liège.

Carrefour occupe 30% de la surface totale de la galerie. Il attire chaque semaine près de 20.000 personnes. Parmi celles-ci, il y a Nelly qu'ont rencontré nos journaliste Samuel Ledoux et Julien Rawet. Elle a décidé de changer ses habitudes. Suite à l’annonce, elle ne viendra plus ici. "Ce serait difficile de revenir. Cela me fait de la peine", a-t-elle indiqué.

Niveau Horeca, la facture risque aussi de faire mal: un magasin de bonbons de la galerie réalise 80% de son chiffre d’affaires grâce au Carrefour. Même chose pour les brasseries. C’est l’avenir de la galerie qui aujourd’hui pose question. "Il y a un projet qui doit débuter cette année d'extension de la galerie. Donc à mon avis cela va remettre pas mal de choses en cause", a ajouté Marc Vilet.

Le propriétaire de la galerie compte entamer rapidement des discussions avec le groupe Carrefour pour le faire changer d'avis sur la fermeture