La flambée des prix pousse de plus en plus de personnes à trouver un flexijob: quel est l'avantage ?

En quatre ans, le nombre de flexijobbers en Belgique a plus que triplé. Les chiffres de 2022 ne sont pas encore connus. Mais les agences intérim constatent que le nombre de travailleurs disponibles pour des flexijobs est de plus en plus important. C'est lié à la crise économique actuelle.

La crise économique dope les flexijobs. Ce sont ces jobs qu'un travailleur peut exercer en plus de son contrat dans un secteur en pénurie. L'avantage, c'est que ce complément de salaire n'est pas taxé. Dans le contexte de la flambée des prix de l'énergie, ces rentrées d'argent attirent un nombre croissant de travailleurs. L'an dernier, ils étaient trois fois plus nombreux qu'en 2017 et la tendance devrait se poursuivre cette année.

Clémence est assistante sociale mais plusieurs soirées par mois, elle est aussi flexijobbeuse dans un restaurant éphémère à Gesves. "Je travaille ici et je fais partie de ceux qui apportent les plats", explique la jeune femme de 26 ans.

A la base, elle travaillait ici pour un projet d’achat de maison. "Cela se transforme plus en job pour simplement pouvoir vivre décemment actuellement, pour payer tout ce qui est facture, tout ce qui est augmentation de l’énergie et autre, les courses ou l’essence", énumère-t-elle.

On a de plus en plus de couples qui viennent à deux pour arrondir leur fin de mois

Clémence se rend donc disponible plus souvent auprès de l’agence horeca intérim. Adélaïde Leboutte, la responsable de l’agence voit du changement dans le profil des flexijobbers. "Avant, on avait beaucoup de familles monoparentales et maintenant on a de plus en plus de couples aussi qui viennent à deux pour arrondir leur fin de mois et se permettre de partir en vacances"

C’est le cas de Justine qui est employée dans un supermarché. Elle fait son premier jour de flexijob aujourd’hui. "Les fins de mois sont difficiles pour tout le monde et il est temps de se bouger pour arriver à s’en sortir. Essayer de vivre correctement avec ce que l’on arrive à gagner", confie la jeune femme de 31 ans.

Pour les employeurs, les flexijobbers sont aussi fiscalement intéressants. Ils permettent surtout de répondre à la pénurie de personnel, notamment dans l’horeca.