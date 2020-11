La Flandre détaille les mesures pour son enseignement après les vacances de Toussaint

Les élèves de l'enseignement primaire et du premier degré du secondaire en Flandre continueront à se rendre en classe pour suivre les cours, après les vacances de Toussaint prolongées. Les deuxième et troisième degrés du secondaire suivront un enseignement à distance à mi-temps, a-t-il été décidé lundi à l'issue d'une réunion de concertation entre le ministre régional de l'Enseignement, Ben Weyts, les syndicats et des virologues.

