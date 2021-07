La Foire du Midi est officiellement ouverte

(Belga) L'échevin bruxellois des Affaires économiques, Fabian Maingain, a officiellement ouvert, ce samedi après-midi, la 140e édition de la Foire du Midi. Comme le veut la tradition, des fleurs ont été déposées à cette occasion au Pierrot forain, un monument situé square de l'Aviation sur le boulevard Poincaré, édifié en hommage aux forains qui sont morts pendant les deux guerres mondiales

Dans son discours inaugural, Fabian Maingain a insisté sur le retour d'une vie normale à Bruxelles après des mois de mesures coercitives liées à la crise sanitaire. Comme chaque année, la Foire du Midi s'étend le long du boulevard du Midi où ont pris place plus d'une centaine d'attractions pour petits et grands. Le masque y sera obligatoire, tout comme le respect d'une distance sociale. Un sens de circulation a également été établi. Un centre de vaccination y sera par ailleurs ouvert dès la semaine prochaine. Les gens pourront s'y faire vacciner contre le covid chaque lundi et jeudi entre 11 et 18h00. La Foire du Midi est ouverte jusqu'au 22 août, chaque jour de 15h00 à minuit et jusqu'à 1h00 le week-end et les jours fériés. (Belga)