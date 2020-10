Coronavirus - L'augmentation du nombre de cas parmi les plus de 70 et 90 ans suscite l'inquiétude

(Belga) Si le taux d'infection au coronavirus est toujours le plus marqué chez les jeunes, la forte augmentation du nombre de cas parmi les plus de 70 et 90 ans suscite l'inquiétude, a indiqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral lors du point presse de vendredi du Centre de crise. Bruxelles et la Wallonie sont actuellement les régions les plus touchées par le virus en Europe.

"Les infections, hospitalisations et arrivées aux soins intensifs doublent actuellement tous les huit à neuf jours. On s'attend à dépasser le cap des 20.000 nouveaux cas par jour la semaine prochaine, ce qui signifie que plus de 1% des Belges seraient contagieux à tout moment", souligne M. Van Laethem. Le taux d'infection est le plus marqué chez les personnes entre 20 et 30 ans et "la moitié des cas a plus de 37 ans". La plus forte augmentation est cependant observée chez les plus de 70 et 90 ans, ce qui suscite l'inquiétude des médecins. On constate un doublement du nombre de cas tous les cinq jours chez les plus de 90 ans. Les décès poursuivent eux aussi leur progression. La Belgique déplore en moyenne 35 décès par jour (+55%), dont 27 en hôpital et 8 en maison de repos. Aujourd'hui, quatre décès sur dix sont des patients provenant de maisons de repos et de soins, contre six sur dix au cours de la première vague. Au cours de la période du 13 octobre au 19 octobre, 73.175 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi eux, 25.906 (35%) étaient rapportés en Flandre, 35.732 (49%) en Wallonie, dont 631 cas pour la communauté germanophone, et 10.675 (15%) à Bruxelles. Les plus fortes hausses actuelles sont constatées dans les provinces de Liège (1.900 nouveaux cas quotidiens) et du Hainaut (1.691) ainsi qu'à Bruxelles (1.525). Les hospitalisations doublent actuellement tous les huit à neuf jours, avec une moyenne de 350 admissions par jour. Vendredi, 3.649 lits étaient occupés par des patients Covid, soit 87% de plus que sept jours plus tôt, dont 573 en soins intensifs (+75%). "Il est clair que la semaine qui est devant nous sera particulièrement cruciale pour déterminer si nous avons réussi à sauvegarder notre capacité hospitalière", affirme M. Van Laethem. (Belga)