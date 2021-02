La France sacrée championne du monde de relais mixte simple, la Belgique 15e

(Belga) La paire française Julia Simon et Antonin Guigonnat a été sacrée championne du monde de relais mixte simple, jeudi aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka en Slovénie. La paire belge composée de Lotte Lie et Florent Claude ont terminé à la 15e place à 2 minutes et 38 secondes de la France.

Simon et Guigonnat ont bouclé le relais en 36:42.4 et ont devancé la Norvège avec Johannes Boe et Tiril Eckhoff (+2.8) et la Suède avec Sebastian Samuelsson et Hanna Öberg (+22.6) pour offrir un 2e titre à la France sur ces Mondiaux, après l'or d'Emilien Jacquelin en poursuite. Florent Claude et Lotte Lie ont eux offert une 15e place à la Belgique à 2:38.9 de la paire française et quatre fautes au tir. (Belga)