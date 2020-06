La frontière est ouverte, les Belges et les Français ont HÂTE de se retrouver: "C'est un moment délicieux"

Il y a 120 postes frontières entre la Belgique et la France. Ces points avaient été fermés dans l'urgence le 12 mars. Pour célébrer cette réouverture, le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères était présent à Wervicq, une ville néerlandophone qui se trouve sur la rivière la Lys qui forme la frontière avec la France.. À partir d'aujourd'hui tous les Belges peuvent partir en vacances en France. "Bienvenue en France, Welkom. C'est un moment délicieux, car pendant plusieurs semaines, les familles ont été parfois séparées. Et il a fallu lutter contre ce virus, cette épidémie. Le président de la république l'a annoncé, nous pouvons désormais franchir la frontière, nous pouvons désormais aller à la rencontre des autres", a expliqué Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Les professionnels du tourisme français sont préparés avec des protocoles sanitaires. Ils ont des fourmis dans les jambes. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de retrouver les clients fidèles. On a constaté que les Belges étaient fidèles à la France en termes de destination touristique. Donc on s'en réjouit. On met les petits plats dans les grands, car les restaurateurs aussi ont rouvert. C'est le moment de pouvoir trinquer aux jours heureux que nous retrouvons", a ajouté Jean-Baptiste Lemoyne.

"Mais nous vivons toujours avec ce virus, donc il faut continuer à être prudent et à avoir la distanciation sociale, les gestes barrières et on porte le masque dans les transports en commun. Il faut faire attention mais cet été 2020 sera un peu différent des étés précédents mais j'ai quand même une conviction, c'est qu'il sera très réussi (...) tout le monde a souffert dans tous les états membres (...) nous travaillons à la relance de ce secteur", a précisé le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.