La FWB mobilise 1,2 million pour l'édition du challenge "J'me bouge pour mon club"

(Belga) Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de mobiliser 1,2 million d'euros pour une nouvelle édition du challenge "J'me bouge pour mon club", a-t-il annoncé jeudi. Cette nouvelle opération permettra de soutenir les clubs sportifs wallons et bruxellois.

Un montant total d'un million euros sera alloué aux clubs qui, s'ils réussissent le défi imposé, obtiendront chacun la somme de mille euros. Un total de 200.000 euros supplémentaires seront également répartis entre les fédérations sportives représentées au sein du challenge pour initier des micros-défis à destination de leur club. "La décision de renouveler l'opération "J'me bouge pour mon club" et d'en augmenter l'ampleur s'appuie sur le succès de la première édition, où 448 clubs ont réussi à parcourir 1.000 kilomètres. Cette deuxième édition permettra de continuer à soutenir les clubs, tout en encourageant la pratique d'une activité physique régulière", souligne la ministre des Sports Valérie Glatigny, à l'initiative du projet et dont les modalités pratiques seront annoncées très prochainement. En plus de ces 1,2 million d'euros, 324.000 euros seront mobilisés dans le cadre d'un appel à projets adressé aux fédérations sportives, afin de les soutenir notamment dans le développement d'outils de communication et de sensibilisation liés au Covid-19, l'acquisition de matériel sanitaire (gel, masque, thermomètre frontal, etc.), la mise en place de modèles de compétitions/championnats innovants ou encore des actions de réduction des charges facturées aux clubs. Enfin, 250.000 euros seront alloués à la création d'une plateforme d'e-learning pour les cadres sportifs. En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 75.000 entraineurs disposent d'une qualification reconnue. Mais le Covid-19 a entraîné l'annulation de 350 heures de cours et de 6 sessions d'examen, touchant près de 3.500 personnes. (Belga)