La Gand-place de Bruxelles s'animera durant quatre week-ends pour "Enjoy the City"

La Grand-Place de Bruxelles deviendra le théâtre d'une multitude d'animations artistiques durant quatre week-ends consécutifs dès ce samedi et jusqu'au 8 août dans le cadre de la 2e édition d'Enjoy the City.

Cette initiative de Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, vise à soutenir les commerçants et les artistes affectés économiquement par la crise sanitaire en accompagnant la réouverture des terrasses et les soldes, mais aussi à réjouir les Bruxellois. Une première édition avait été organisée l'été dernier, à la suite du premier confinement. "La programmation de cette deuxième édition est la résultante d'une collaboration précieuse entre nos artistes bruxellois et les acteurs du secteur événementiel", a expliqué Fabian Maingain. "L'intention est d'accompagner la réouverture des terrasses et animer les soldes grâce à un programme artistique éclectique et ainsi faire de Bruxelles la destination de votre été". Les animations seront organisées les samedis et dimanches entre 12h00 à 20h00. Elles s'apparenteront à un thème différent chaque week-end. Dès ce samedi, des spectacles aériens donneront un air romantique à la Grand-place. Les 24 et 25 juillet, la culture urbaine battra les pavés avec des démonstrations de BMX, de live painting et de danse hip hop. Le week-end du 31 juillet et du 1er août, un florilège de prestations insolites surprendront les passants. Le dernier week-end des 7 et 8 août, Enjoy the City se refermera avec des déambulations XXL et des échassiers.