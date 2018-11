La grève chez bpost se poursuit: quel impact sur votre courrier?

La grève tournante chez bpost se poursuit lundi, menée cette fois-ci par le personnel des guichets, des services centers et des call-centers, ont indiqué les syndicats.

Les services de bpost font une grève tournante depuis mercredi dernier. Ce lundi, de nombreux guichets postaux ne seront pas ouverts. "100% dans le Brabant wallon et 70% dans les autres régions", précise Eric Lounnes, délégué permanent CSC pour bpost Namur et Dinant. Le courrier ne sera ainsi pas relevé dans les boîtes rouges. De leur côté, les services centraux et les services techniques seront également en grève.

Dans le Hainaut, les centres de tri de Charleroi, de Fleurus et de Beaumont seront bloqués. Dans le Brabant, ce seront ceux de Nivelles, Mont-Saint-Guibert et de Jodoigne. Dans la province de Namur, celui de Dinant sera touché par la grève.

Des facteurs se sont par ailleurs mobilisés pour manifester devant le bureau de poste De Brouckère à Bruxelles ce lundi matin.





Charge de travail et manque de personnel



L'impact du mouvement de ce lundi n'est pas encore connu mais, selon les syndicats, la motivation des grévistes reste intacte. La direction et les partenaires sociaux de l'entreprise postale se réuniront à nouveau autour de la table lundi matin. La semaine dernière, des propositions concrètes ont été abordées. Elles doivent maintenant être discutées.



Les travailleurs de bpost en grève pour cinq jours, jusque mardi, dénoncent la charge de travail et le manque de personnel. Vendredi dernier, plus de 90% des facteurs ont participé à l'action.