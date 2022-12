La grève chez Ryanair continue: 42 vols annulés ce samedi

La grève du personnel navigant de la compagnie Ryanair en Belgique, entamée vendredi, se poursuit durant le week-end du Nouvel an, avec une quinzaine d'avions toujours cloués au sol samedi.

Au total, 42 vols de Ryanair ont été annulés samedi au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Charleroi, deuxième de Belgique pour le trafic passagers, a indiqué à l'AFP Philippe Verdonck, président de l'aéroport.

Vendredi, 48 vols avaient été annulés, et Ryanair prévoit pour dimanche l'annulation de 38 vols. Quelque 22.000 voyageurs devraient être touchés par cette grève sur les trois jours, a précisé M. Verdonck. La compagnie irlandaise exploite 15 avions à partir de la Belgique et la grève ne devait pas avoir d'impact sur les avions basés dans d'autres pays. Une partie du trafic belge de Ryanair restait donc assurée par ces appareils basés à l'étranger.

Les employés de Ryanair en Belgique ont déjà fait grève à plusieurs reprises cette année. Ils accusent en particulier l'entreprise de faire pression de manière illégale sur les salariés pour les pousser à travailler de temps en temps sur d'autres sites à travers l'Europe, en particulier à Dublin.

Après avoir appelé les quelque 450 hôtesses et stewards du transporteur à bas coût en Belgique à cesser le travail du 30 décembre au 1er janvier, les syndicats envisagent une nouvelle grève pour le week-end des 7 et 8 janvier. L'aéroport de Charleroi, qui dessert plus de 190 destinations, en bonne partie dans le bassin méditerranéen, revendique un trafic de huit millions de passagers par an. Il est le numéro deux en Belgique derrière Bruxelles-Zaventem.