La grève continue chez bpost: ce jeudi, il n'y aura pas de courrier...

Après les centres de tri, ce sont les transporteurs de bpost qui débrayent ce jeudi. Toujours peu ou pas de courrier ce matin, donc, dans les boites aux lettres. Les journaux en revanche devraient être distribués.

Vendredi, ce sont les facteurs qui seront en grève. Le mouvement touchera encore les call centers et l'administration lundi, puis le traitement des colis mardi.

Le personnel réclame plus de moyens et d'effectifs. Syndicats et direction de bpost se revoient encore une fois aujourd'hui.