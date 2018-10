La grève d' Aviapartner ne fait pas que des malheureux: devinez qui se frotte les mains

Ce mouvement de grève chez Aviapartner n'arrange pas les passagers, c'est évident... Il fait par contre le bonheur des travailleurs de Swissport. Swissport, c'est l'autre manutentionnaire actif à Bruxelles qui gère près de 65% des bagages de l'aéroport. Que pensent-ils du conflit en cours? Bernard Lobet s’est penché sur la question pour le RTL Info 7H.

Un bagagiste ne prend pas le travail d’un autre bagagiste. "Au niveau surcharge de travail, on n’a très peu d’impact par rapport à la grève chez Aviapartner", explique Olivier Dufrane, délégué FGTB chez Swissport.





Des problèmes comparables

Les problèmes sont comparables chez les deux opérateurs. "C’est le manque de personnel, les contrats intérimaires, la flexibilité des contrats, la flexibilité des ouvriers et aussi le matériel qui est en piteux état."





Du concret... pour les travailleurs de Swissport



Et ce syndicaliste a profité de la grève chez le concurrent Aviapartner pour faire pression sur sa direction et il obtenu du concret.

"Des contrats CDI supplémentaires, on a obtenu que tous les ouvriers qui travaillaient avec un contrat Swissport à 50% passent à 75 % et des intérimaires supplémentaires pour les hautes-saisons", détaille Olivier Dufrane.



Il y a un an, à l’été 2017, une grève de Swissport avait perturbé l’aéroport mais elle n’avait duré qu’un jour et demi. "Chez Aviapartner, cela prend quand même des proportions inquiétantes, et ils en sont aujourd’hui nulle part", commente le syndicaliste.