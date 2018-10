La grève des bagagistes continue à Brussels Airport: encore de nombreux vols annulés ou détournés

La grève se poursuit ce lundi chez Aviapartner, un des bagagistes travaillant à Brussels Airport. Depuis jeudi, de nombreux vols ont déjà été annulés. Syndicats et direction d'Aviapartner ont toujours du mal à dégager des compromis et les négociations ont de nouveau capoté hier.

Les discussions restent très difficiles. "Elles sont mauvaises", dit un syndicat. Hier soir, les 2 parties se sont quittées vers 18h30. Elles avaient prévu de se retrouver dans le courant de la soirée mais cette réunion n'a jamais eu lieu. La direction a publié un communiqué hier soir: "Il n'y aura pas d'activités chez Aviapartner avant mardi matin 6h". Une nouvelle réunion entre direction et syndicat aura lieu ce matin à 11h.



Et forcément ce blocage a des conséquences sur le trafic aérien. Des vols seront annulés au départ et à l'arrivée de Brussels Airport aujourd'hui. Une quarantaine de vols d'ores et déjà annulé d'ici midi. Renseignez-vous sur le site de l'aéroport et auprès de votre compagnie aérienne si vous devez prendre l'avion aujourd'hui. Dans la mesure du possible, ne prenez qu'un bagage à main…



Certaines compagnies ont déjà pris leur disposition pour aujourd'hui. C'est le cas de TUI: 3 vols seront déviés vers Charleroi et Amsterdam. Les passagers seront pris en charge à Bruxelles et transférés en bus vers ces aéroports. "TUI fly assurera également les opérations de 9 autres vols au départ de l'aéroport de Bruxelles, les employés de la compagnie aérienne chargeront et déchargeront eux-mêmes les avions."