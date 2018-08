La grève des pilotes Ryanair confirmée: quelles conséquences pour les clients?

Une grève des pilotes entraînera l'annulation d'une centaine de vols que Ryanair devra rembourser. Mais quid de votre hôtel, de votre voiture de location ? Si vous arrivez deux jours plus tard sur place, qui va payer les jours perdus ? Reportage de Thibaut Balthzar et Xavier Gérard.

La réunion de conciliation chez Ryanair n'a rien donné. La grève prévue vendredi est donc maintenue, a appris lundi l'agence Belga de source syndicale.



Vous étiez censé voyager avec Ryan Air le 10 août prochain, vous avez déjà versé l’argent de la réservation, de votre hôtel et de votre voiture de location ? Est-ce que cet argent est perdu ou est-ce que la compagnie aérienne doit vous dédommager ? La loi sur ce cas est assez floue. C’est le juge qui devra trancher.



"C’est un règlement européen qui ne vise pas spécifiquement cette situation-là, explique Julie Frère, porte-parole de test-achats. Toute la question est de savoir si l’indemnisation forfaitaire à laquelle les passagers ont droit en cas d’annulation couvre l’entièreté du dommage des passagers ou si elle couvre un certain montant et tout ce qui dépasserait ce montant pourrait être réclamé en justice à Ryan Air."



Autre cas de figure peut-être plus favorable : vous avez réservé tous ces services directement auprès de l’entreprise irlandaise, vous entrez dans un autre régime juridique, celui du voyage à forfait.



À partir du moment où on réserve chez Ryanair plusieurs services, par exemple le vol, la location de la voiture, l’hôtel, etc. On tombe sous cette réglementation et dans ce cas-là on est mieux protégé. Malheureusement les conditions pour tomber dans le champ d’application de cette loi sont vraiment très strictes.



Pour le moment Ryanair accepte le remboursement des billets. L’entreprise refuse par contre les compensations forfaitaires de tout type.

L’affaire est bien partie pour se régler au tribunal. Test achat qui défend les passagers lésés travaille actuellement sur sa stratégie d’attaque qui devrait être plus claire dans les prochains jours