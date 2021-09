La grippe pourrait être plus virulente cette année: voici pourquoi

Le Conseil supérieur de la santé recommande aux personnes fragiles de se faire vacciner contre la grippe saisonnière cet automne. Le vaccin est prêt. Il est élaboré chaque année sur base des estimations des souches qui pourraient circuler.

L'été est encore avec nous pour ce début de semaine. Malgré tout, le Conseil supérieur de la santé pense déjà à l'hiver. Il appelle les plus fragiles, c'est à dire les plus de 65 ans et les malades chroniques, à déjà penser au vaccin contre la grippe.

Nos systèmes immunitaires ne sont plus habitués au virus car on y a échappé ces deux dernières années avec les gestes-barrière. Ils pourraient encore nous protéger cette fois-ci, mais d'un autre coté la grippe pourrait aussi être plus virulente.

Bernard Rentier est Professeur de virologie et d'immunologie. Il explique pourquoi: "On est tout doucement en train de se dire que chaque année qui passe sans grippe, risque d'aggraver le moment où elle va réapparaitre. On aura loupé des épisodes et on pourrait se retrouver devant un virus qu'on aura pas du tout connu. Certains disent aujourd'hui que même s'il n'y a pas une très grosse mutation du virus, il y aura quand même suffisamment de différences pour que plus personne ne reconnaisse la dernière souche. On a eu de très fortes grippes en 2017 et 2018 avec chaque fois 3.000 décès. Ces deux épisodes-là suivaient une période en 2016 où on n'a pratiquement pas vu passer de grippe."

Bref, nos systèmes immunitaires ne se frottent plus ou peu à la grippe depuis 3 ans et elle pourrait être plus virulente cette année.