La guerre en Ukraine aussi abordée dans les écoles: "Le but, c'est aussi d'expliquer, de répondre à leurs questions et interrogations"

Cette guerre en Ukraine est sur toutes les lèvres, même chez les jeunes. Les adolescents voient défiler des informations parfois erronées sur les réseaux sociaux. Dans les écoles, les enseignants ont donc décidé d’évoquer le sujet avec des mots adaptés et en apportant des éléments de contexte.

A Jumet, dans l’entité de Charleroi, la matière s’est imposée d’elle-même depuis hier dans une classe de cinquième primaire de l’Athénée "Petit Orsini Dewerpe". Face aux élèves, Madame Marie apporte aujourd’hui du décryptage, des précisions et des explications dans un contexte particulier. "Le but, c’est aussi d’expliquer, de répondre à leurs questions, de pouvoir situer sur une carte, de voir un petit peu avec eux leurs interrogations…", détaille l’institutrice.

Dans cette école, le conflit est abordé dès la cinquième primaire, pour des élèves qui connaissent la situation et demandeurs. "Si l’Ukraine rejoint l’OTAN, là, ça peut faire peur parce que la Russie pourra attaquer tous les autres pays de l’OTAN. C’est mieux d’en parler comme ça on est un peu moins stressé, et un peu plus relaxe", note Kyllian, élève dans cette classe. "Ça m’aide, ça fait un peu partir l’inquiétude", glisse Alessio, qui se dit que la situation n’arriverait pas en Belgique. "Nous ne cherchons pas la guerre en Belgique", pointe le jeune élève.

Dans le contexte actuel, les enseignants décident d’eux-mêmes d’aborder ou non le sujet. "Au nom de la liberté pédagogique", insiste le Ministère de l’Enseignement. Depuis hier, les élèves du secondaire sont aussi sensibilisés. Un contexte expliqué par des jeunes submergés par les images venues des réseaux sociaux. "Avec toutes les informations qu’on voit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, on ne sait pas ce qui est vrai ou faux. Personnellement, moi j’ai un peu peur donc je préfère être rassurée par les professeurs", indique Kimberley, une élève de secondaire à l’Athénée " Orsini Dewerpe".

"On a souvent des élèves qui arrivent et qui disent, par exemple, qu’ils ont vu sur TikTok que l’armée belge était sur le départ pour la guerre, ou qu’ils ont vu que les Français étaient entrés en guerre… Finalement, on est obligé de dire que ce n’est pas ce qu’il s’est passé. Ce n’est pas encore le cas et ça ne sera peut-être jamais le cas. Et pour le moment, les faits, c’est… Et leur expliquer ce que sont les faits pour le moment", explique Alexandre Marlier, professeur d’histoire et géographie à l’Athénée "Orsini Dewerpe".

Après deux années de crise sanitaire, les professeurs l’ont tous signalé : l’objectif premier aujourd’hui est de dédramatiser.