La juge Anne Gruwez adresse un message au nouveau ministre de la Justice: "Ça va vous coûter cher"

La Juge d'instruction Anne Gruwez était invitée sur le plateau de 'RTL INFO avec Vous' afin de parler de son livre 'Tais-toi!'.

"Je fais partie de la ligue des optimistes. J'espère toujours le meilleur de quelqu'un et je cherche pour le trouver. Il y a toujours quelque chose de bon et de meilleur à trouver chez l'autre si on veut se donner la peine de s'y intéresser", a confié la femme en plateau. "Le juge d'instruction est le respect, le réceptacle de ce qui, à un moment donné, a foiré", a ajouté Anne Gruwez.

Dans son livre, Anne Gruwet raconte des histoires vécues et parfois incroyables. Derrière ces faits, elle fait passer un message... "Moi, je plaide pour un curriculum vitae de temps d'attente qui puisse servir à quelque chose à présenter au tribunal et à la cour et voir alors si ça vaut la peine", a expliqué la juge.

Elle a adressé un message au nouveau ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, concernant le futur village pénitentiaire de Haren qui pourra accueillir 1190 détenus. "Monsieur le ministre, arrêtez tout de suite Haren, vérifiez. Ca va vous coûter cher et ça va être dramatique", a lancé Anne Gruwet.

L'intégralité de son interview est à retrouver dans la vidéo en haut de l'article.