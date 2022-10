La liste s'allonge: 274 médicaments déclarés indisponibles dans nos pharmacies

Depuis plusieurs semaines, de nombreux médicaments manquent à l'appel dans nos pharmacies. Actuellement, 274 médicaments sont déclarés indisponibles par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et la liste s'allonge, peut-on lire dans les pages de La Dernière Heure jeudi matin.

Selon l'agence, des tensions existent actuellement sur l'approvisionnement de certains traitements contre le diabète de type 2. C'est le cas notamment de l'Ozempic (semaglutide) qui souffre d'une indisponibilité critique, une situation qui ne devrait d'ailleurs pas s'améliorer avant le 6 janvier 2023. En cause, les fortes tensions d'approvisionnement sur la classe des analogues de GLP-1 (nouveaux médicaments pour le traitement du diabète de type 2, administrés en injection sous-cutanée, NDLR), dues à une augmentation de la demande mondiale.

On retrouve également plusieurs antidouleurs et des médicaments génériques mis sous tension, notamment le Perdolan Compositum 400 mg indisponible jusqu'au 19 novembre. Actuellement, 274 médicaments sont déclarés indisponibles par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).