La Loterie Nationale a retrouvé la mystérieuse gagnante EuroMillions

Depuis le 13 février, la Loterie Nationale était à la recherche d'un gagnant belge de l'action "Shower of Millionaires", organisée le 21 janvier. Au total, huit Belges ont gagné 1 million d'euros, mais l'un d'entre eux n'avait pas encore réclamé ses gains. C'est à présent chose faite.

Nos confrères de la DH annoncent que la gagnante s’est présentée dans les bureaux de la Loterie. "Il s’agit d’une habitante de la province du Brabant wallon qui est désormais plus riche d’un million d’euros", indique la Loterie. "Notre huitième gagnant est une femme âgée de 35 à 44 ans originaire de la province du Brabant wallon. Elle s’est présentée plus tôt dans la semaine à Bruxelles avec le ticket de jeu gagnant comportant le bon code My Bonus."

La Brabançonne avait misé le montant minimum, soit 2,50 euros, dans une librairie de Louvain-la-Neuve. Pour remporter le million, il ne fallait pas deviner les chiffres du tirage, mais détenir l’un des codes gagnants du My Bonus repris sur le ticket.

Sur les autres sept gagnants millionnaires connus, quatre sont des femmes et trois des hommes, tous âgés de plus de 40 ans. Deux d'entre eux proviennent de Wallonie (Hainaut) et les autres de Flandre.