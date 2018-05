La Loterie Nationale recherche toujours un gagnant millionnaire: et si c’était vous?

Une certitude, il y a en Belgique un millionnaire qui s'ignore. La Loterie Nationale recherche toujours un grand gagnant. Un reportage de Chantal Monet pour RTLinfo.

Ces dernières heures, la Loterie est débordée d’appels de joueurs qui pensent être le fameux millionnaire.



"Je ne sais pas s'il est chez moi, mais j'espère en tout cas. C'est vrai que vérifier un ticket, c'est quelque chose de très très rare. Les gens les gardent dans leur portefeuille sans faire vraiment attention. Il faut toujours prendre le temps d'aller vérifier la semaine d'après", a expliqué Bastien Dewilder, Libraire à Woluwe-Saint-Lambert.



La première condition est d'avoir joué le 23 février à l’EuroMillions. Pour le reste, il est difficile de dresser le profil du gagnant. "En fait, on ne sait pas grand chose comme il a acheté son ticket en magasin, nous n'avons pas d'informations sur ce gagnant. La seule chose que je peux dire est que le dernier chiffre du code My Bonus gagnant est le 27", a révélé Jean-François Mahieu, Porte-parole de la Loterie Nationale.





Ce type de disparition est rarissime



Ce code figure sur votre billet. Quatre joueurs ont gagné un million d’euros, mais seulement trois se sont manifestés. Ce type de disparition est rarissime, en 82 ans d’existence de la Loterie nationale. "La première fois, c'était en 2008. Un joueur n'est pas venu réclamer son million. La deuxième fois, c'était en 2016. Six millions étaient à la clé et personne n'est venu le réclamer malgré tous nos appels via les réseaux sociaux ou via la presse", a précisé le porte-parole de la Loterie nationale.



Le scénario le plus probable est que le billet a été perdu ou jeté. Le ticket de jeu sera valable jusqu'au 14 juillet prochain et le paiement du gain n'est possible que sur présentation du ticket original. Le gagnant peut contacter au préalable la cellule d'accompagnement au numéro 0476/472.405. Si jamais vous le retrouvez, vous devez donc le ramener au siège de la Loterie à Bruxelles avant cette date.