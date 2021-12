Cette année, le réveillon de Noël était souvent organisé en plus petit comité, une fois de plus en raison de la situation sanitaire. Certaines maisons de repos ont refusé que leurs résidents passent le week-end dans leur familles, même lorsque ceux-ci sont triplement vaccinés. Plusieurs témoins nous ont fait part de ces situations via notre bouton orange Alertez-nous.

Charlotte et Marie voulaient partager leur repas de Noël avec leur grand-mère, mais voilà: la maison de repos a imposé des conditions très strictes lorsqu’un résident quitte le home temporairement. "Pas de retour dans la structure tant qu'il y a une quarantaine dans l'institution, et un isolement de 14 jours avec des tests à J+0 et J+7", nous a indiqué Marie De Dorlodot en lisant le message envoyé par la maison de repos de sa grand-mère. "C'est le deuxième Noël sans bonne maman, ça commence à bien faire", a réagi Charlotte, une autre petite-fille.

On prive aussi les familles de moments privilégiés avec des grands-parents

La maison de repos est en quarantaine car huit cas positifs sur 150 y ont été déclarés. Mais la grand-mère de Charlotte et Marie était, elle, négative au covid-19 et triplement vaccinée. "Noël c'est la fête de la famille. Noël c'est la fête des retrouvailles. Et là, d'un seul coup de mail, on envoie tout à la poubelle et on prive aussi les familles de moments privilégiés avec des grands-parents et des arrière-grands-parents de 92 ans, qui une fois de plus, on ne sait pas s'ils seront encore là l'année prochaine", nous a confié Charlotte.

Le cas par cas de ce qui se passe dans chaque maison de repos, c'est quand même eux qui gèrent au quotidien

Nous ne sommes pas parvenus à joindre le home en question, mais d’autres maisons de repos qui appliquent les mêmes règles nous ont assuré suivre les recommandations de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). "Si une maison de repos connaît un cluster important, il faut protéger tout le monde, et donc c'est aussi protéger le résident qui sortirait que de ne pas le laisser rentrer venir se recontaminer, ou amener une contamination", a expliqué Lara Kotlar, porte-parole de l'AViQ. "Nous on a les règles générales. Le cas par cas de ce qui se passe dans chaque maison de repos, c'est quand même eux qui gèrent au quotidien ce qui se passe chez eux".

C’est donc à la maison de repos d’évaluer si la situation en interne exige une quarantaine aussi stricte. D’ici dimanche, la famille de Marie et Charlotte espère avoir une bonne nouvelle pour se retrouver au complet.