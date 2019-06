La Maison Thirion est déclarée en faillite par le tribunal: deux curateurs ont été désignés

La boulangerie Thirion à Ressaix, qui emploie environ 120 personnes, a été déclarée en faillite mardi midi par le tribunal de l'entreprise de Charleroi. Deux curateurs ont été nommés et auront pour mission de trouver un éventuel repreneur.



Thirion est une entreprise familiale qui fournit 18 boulangeries dans la région du Centre, du Brabant Wallon et à Mons. Il avait été décidé de ne pas introduire de procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) car l'entreprise manque de liquidités et n'entre donc pas dans les conditions pour en bénéficier. Le groupe accuserait en effet une dette de près d'un million et demi d'euros. Un aveu de faillite avait donc été déposé devant le tribunal de l'entreprise de Charleroi, qui devait statuer sur celui-ci.