La Maison Thirion déclarée en faillite par le tribunal: l'ancien patron se serait manifesté pour reprendre la société

La boulangerie Thirion à Ressaix, qui emploie environ 120 personnes, a été déclarée en faillite mardi midi par le tribunal de l'entreprise de Charleroi. Deux curateurs ont été nommés et auront pour mission de trouver un éventuel repreneur.



Thirion est une entreprise familiale qui fournit 18 boulangeries dans la région du Centre, du Brabant Wallon et à Mons. Il avait été décidé de ne pas introduire de procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) car l'entreprise manque de liquidités et n'entre donc pas dans les conditions pour en bénéficier. Le groupe accuserait en effet une dette de près d'un million et demi d'euros. Un aveu de faillite avait donc été déposé devant le tribunal de l'entreprise de Charleroi, qui devait statuer sur celui-ci.





Trois candidats repreneurs selon la CSC, dont l'ancien dirigeant Philippe Thirion



Trois candidats repreneurs à la boulangerie Thirion se sont manifestés, à en croire le secrétaire permanent de la CSC Jamal El Gueddari. Le syndicat chrétien a dès lors bon espoir que la société puisse être reprise. Quant au personnel, il oscillait entre attente et espoir lundi soir.



Après la déclaration de faillite, un curateur a été nommé et a pour mission de trouver un éventuel repreneur. Selon la CSC, qui a "bon espoir", il se trouvait d'ailleurs sur le site lundi soir avec les travailleurs afin d'examiner si les activités pouvaient y être prolongées, "même avec moins de personnel", en attendant une éventuelle reprise et afin que l'outil reste viable. Les travailleurs, qui s'attendaient à cette décision, sont, pour leur part, dans une phase d'attente et d'espoir. Trois candidats se sont en effet manifestés dans ce but, dont la famille Thirion, d'après Jamal El Gueddari. Philippe Thirion, ex-patron de la société familiale qui avait cédé l'affaire en 2017, aurait en effet déjà manifesté l'idée de racheter l'entreprise. Une option qui a d'ailleurs les préférences du personnel, d'après le syndicaliste.





Une dégradation continue depuis la reprise en 2017



Thirion est une entreprise familiale qui fournit 18 boulangeries dans la région du Centre, du Brabant Wallon et à Mons. Depuis sa reprise en 2017 par deux investisseurs brabançons wallons qui avaient repris l'affaire à l'ancien dirigeant Philippe Thirion, la situation économique du groupe n'a cessé de se dégrader. La dette des sociétés s'élevait ainsi à environ 1,4 million d'euros.