La majorité des magasins Carrefour Mestdagh fermés aujourd'hui: des travailleurs sont en grève

La majorité des magasins Carrefour Mestdagh sont fermés ce vendredi. Des travailleurs sont en grève suite à l'échec des discussions entreprises avec la direction. Ils dénoncent notamment une charge de travail trop élevée, des contrats précaires et un personnel non formé, une mauvaise organisation du travail. "Les propositions de la direction ont été insuffisantes et ce jour les travailleurs sont à l'arrêt", a indiqué Evelyne Zabus, permanente pour la CNE (la Centrale nationale des Employés). Au total, 42 des 50 magasins étaient fermés ce matin à 8h. Toutes les régions sont concernées.