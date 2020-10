La Marine recrute plus de 180 personnes issues de métiers très divers

À Zeebruges, la Marine organise une journée de recrutement. Elle compte engager 189 personnes issues d'une large palette de métiers. "Lorsque la Marine part en mer, c'est un petit village qui part en mer. On a besoin de tout: de cuisiniers, de gens qui nettoient le navire mais aussi de gens qui font l'entretien, des techniciens, des opérateurs", a indiqué Peter Ramboer, capitaine de régate.

D'ici 2030, l'objectif est de renouveler toute la flotte. Cela consiste donc à un renouvellement des équipages qui devront être adeptes des nouvelles technologies. "On pourrait dire qu' on se trouve sur un point de basculement parce qu'on fait des investissements énormes. En 2025, un nouveau navire va arriver. Il s'agit d'une nouvelle plateforme de guerre de lutte anti-mines. Et là encore, on aura toujours besoin de manger donc on aura toujours besoin de cuisiniers. Cette Marine sera plus technologique parce qu'on aura des technologies robotisées. Pour faire opérer ces robots, on aura besoin de techniciens", précise le capitaine.