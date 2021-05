La menace à l'encontre de DPG Media émanait de l'extrême-droite néerlandaise

(Belga) La menace à l'encontre du bâtiment de DPG Media à Anvers ne venait pas de sympathisants du fugitif Jürgen Conings mais de l'organisation néerlandaise Dutch Anonymous Freedom Fighters, a affirmé le journaliste de VTM, Faroek Özgünes, lundi soir dans le journal télévisé de la chaîne commerciale flamande. La police néerlandaise aurait averti ses collègues belges de la menace.

DPG Media édite notamment De Morgen et Het Laatste Nieuws. Le groupe a également dans son giron la chaîne VTM. Selon Faroek Özgünes, il s'agit d'un groupe d'extrême droite qui devait envoyer une équipe de commandos à DPG Media et qui placerait ou aurait déjà placé un colis piégé dans ou près du bâtiment du groupe de médias à Anvers. La police a fait évacuer le bâtiment et a effectué un ratissage, mais celui-ci n'a rien donné. Les lieux ont ensuite été libérés mais une surveillance policière est toujours en place sur le site, car il n'est pas exclu qu'il y ait toujours une menace venant de l'extérieur. Le motif des auteurs n'est pas clair dans l'immédiat mais, d'après le journaliste flamand, il pourrait y avoir un lien avec la menace proférée à l'encontre du virologue Marc Van Ranst. Il est possible que ces Freedom Fighters aient voulu savoir, par l'intermédiaire de DPG Media, à quelle adresse l'intéressé avait été mis en sécurité. Marc Van Ranst est également en train de devenir une figure bien connue aux Pays-Bas après s'être affronté à un négationniste néerlandais du coronavirus sur Twitter la semaine dernière. (Belga)