Le procès de Jonathann Daval, qui reconnaît désormais avoir "voulu" tuer sa femme Alexia, entre vendredi dans sa dernière ligne droite avec un ultime interrogatoire de l'accusé et les premières plaidoiries mais le verdict est repoussé à samedi.

Ce vendredi, la mère de Jonathann Daval, Martine Henry, a été entendue. Elle est revenue sur les difficultés du couple dont elle était témoin. Elle assure qu'Alexia interdisait à son fils de lui rendre visite. Plusieurs fois par semaines, il bravait l'interdit selon ses dires et retrouvait sa mère et son beau-père dans la maison familial. "Alexia lui interdisait de venir à la maison (...) Jonathann allait jusqu'à cacher sa voiture, pour ne pas que ça se sache et ne pas se faire disputer", souligne Martine Henry, citée par l'Est Républicain.

Pourtant, ils s’aimaient.

Selon elle, Alexia estimait que Jonathann "perdait son temps" en se rendant dans sa famille. Elle est également sur la relation compliquée qu'elle entretenait avec sa belle-fille. "Alexia m’agressait, elle me disait de mauvaises choses. Lors d’un repas, il y avait de la poussière sur un lustre. Elle a dit ‘ah bah Conchita n’a pas fait le ménage’", a-t-elle indiqué selon nos confrères de LCI.

Malgré tout, elle voyait en eux un couple amoureux. "Pourtant, ils s’aimaient. il avait peut-être besoin de quelqu’un au dessus de lui pour le mener. Du peu que je voyais, ils étaient heureux. Je ne me suis jamais mêlée de leur vie", a-t-elle confié.

