La mère de Samuel doit débourser 1200 euros pour 2 t-shirts essentiels à sa guérison : "Mais qui peut se payer ça?"

Samuel, un petit garçon, cicatrise bien grâce à des crèmes qui permettent de lutter contre les démangeaisons. A ce traitement s'ajoute des t-shirts compressifs essentiels pour sa guérison. Mais seuls les huit premiers sont fournis par la mutuelle et leur coût est exorbitant. "Plus l'enfant va le mettre, plus sa guérison sera meilleure. Il le porte 24h/24", explique la mère de Samuel. "Les t-shirts compressifs nous reviennent à 1200 euros pour 2 t-shirts. Mais qui peut se payer ca à l'heure actuelle ? Pas moi, ni mon mari".



"Il a besoin de crème, mais à l'heure actuelle en Belgique, tout son traitement est considéré comme "cosmétique" et non réparateur".



