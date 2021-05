La météo pluvieuse fait le bonheur des agriculteurs: "Pour les cultures et les bêtes, on a puisé dans nos réserves"

La météo actuelle fait les affaires des agriculteurs. La pluie donne un coup de fouet aux récoltes. Il ne manque plus qu'un peu de chaleur maintenant pour que la saison soit parfaite. Exemple avec un cultivateur de froment et de betteraves dans le Hainaut.

Enfin de la pluie ! Il y a deux jours, il est tombé 15 litres en 24 heures. Et des précipitations régulières nous arrosent depuis deux semaines. Ce menu météo pluvieux soulage les grandes cultures comme le froment.

"On attendait la pluie parce qu’on a eu un début de saison, très sec, très froid avec un vent du nord-est qui asséchait bien les terres. On pensait qu’on était repartis avec une année comme l’année dernière de sécheresse. La pluie, il en faut puisqu’il en manque encore dans le sol", explique Mathieu Davaux, agriculteur.

Il manque toutefois quelques degrés pour que les plantations poussent. Les céréales devraient être 10 centimètres plus hautes. Et le constat est le même dans le champ de betteraves, où il y a 15 jours de retard. "Il manque deux feuilles. C’est une betterave qui devrait avoir au moins six feuilles à cette période. L’année passée, il faisait très bon, on se plaignait qu’on n’avait pas d’eau. Cette année-ci on a de la pluie. On est un peu des râleurs à ce niveau-là mais on prend ce qu’on a. On n’a pas de thermostat", regrette l’agriculteur.

La pluie assure les réserves. En sous-sol, les nappes phréatiques se remplissent. Ce capital rassure les agriculteurs. "Pour les cultures et les bêtes, on a puisé dans nos réserves que l’on espère récupérer maintenant. Il ne faudrait pas que cela recommence", souligne Mathieu Davaux.

Dans les prairies, l’herbe monte mais il faudra attendre une accalmie pour faucher. Tout comme dans les champs, sur une terre gorgée d’eau, il est impossible d’intervenir.