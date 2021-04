La ministre de l'Intérieur répond aux restaurateurs qui veulent ouvrir le 1er mai: "Il faut maintenir l'ordre et respecter les règles"

Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, a évoqué à notre micro, après le comité de concertation de ce mercredi (voir les mesures annoncées), les annonces un peu 'rebelles' de certains restaurateurs (surtout à Liège), qui comptent ouvrir leur terrasse dès le 1er mai (ils sont autorisés à le faire, mais le 8 mai finalement). Le bourgmestre et la police avaient sous-entendu une certaine tolérance à ce sujet.

"Je comprends bien les messages et les désirs (des restaurateurs de rouvrir plus vite que prévu, NDLR), mais je voudrais en appeler à tous ceux qui ont des responsabilités, pour continuer à maintenir l'ordre et soutenir les règles. C'est important aussi pour l'adhésion de la population à toutes les mesures sanitaires, même si je me rends compte qu'elles sont dures. J'ai confiance dans les bourgmestres et la police, ils vont faire respecter les mesures".

Ce qui répond à ce restaurateur, qui se confiait dans le RTL info 13h :