La ministre de la Défense Ludivine Dedonder a dépêché "une petite centaine de miltaires", des hélicoptères pourraient être déployés

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder répondait aux questions de notre journaliste Antoine Schuurgwegen pour le RTLINFO 13H.



La solidarité entre les services de secours se met en place mais la défense également est mobilisée. Quelle aide les militaires peuvent -ils concrètement apporter aujourd'hui ?

C'est une situation qui est extrêmement sérieuse et donc nous avons voulu à la Défense apporter notre appui aux services de secours. Ce qui est normal dans une situation de crise telle que nous la vivons. Nous sommes en intervention depuis hier dans les provinces de Liège, du Luxembourg, de Namur et du Limbourg, avec du matériel, des véhicules, pour évacuer la population, pour amener les pompiers sur les lieux, pour apporter les sacs de sable, les lits de camp, les pompes... Nous avons également des bateaux qui ont été déployés pour évacuer les personnes et les ramener sur la terre ferme.



Est-ce que vous avez une idée du nombre de militaires qui sont engagés pour venir au secours de la population ?

Alors on a actuellement une petite centaine de militaires qui sont déployés. Mais c'est surtout en termes de capacité que nous agissons. Nous avons par ailleurs encore la possibilité d'autres interventions, notamment certaines de nos infrastructures dont la caserne de Spa ont été préparées pour pouvoir accueillir les personnes et passer la nuit si le besoin étaient là. Nous avons également des hélicoptères à Biersée et à Beauvechain, qui sont en stand-by en raison des conditions météorologiques. Mais dès qu'il y a une opportunité, ils pourront être déployés en moins moindre trente minute.



Comment les militaires vivent-ils cette cette situation concrètement ?



C'est à dire qu'un militaire est toujours préparé pour agir en situation de crise, que ce soit à l'étranger ou dans notre pays. On l'a fait dans le cadre de la situation covid, ils sont encore aujourd'hui déployés dans les centres de vaccination. Aujourd'hui, c'est malheureusement encore une autre crise et à la Défense on est là pour ça aussi, pour appuyer les services de secours bien évidemment.