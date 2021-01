Caroline Désir, la ministre de l'Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invité au micro de Bel RTL ce matin. Elle a appelé les professeurs à s'en tenir à l'essentiel du programme, à savoir les fondamentaux, pour éviter des pressions inutiles aux élèves dans le contexte actuel.

"L'essentiel en terme d'apprentissage, c'est le coeur du programme. C'est ce que les élèves doivent absolument apprendre parce que ce sont les acquis qui sont nécessaires à la poursuite de leur apprentissage dans le parcours scolaire pour les années suivantes", martèle Caroline Désir, la ministre francophone de l'Education, ce matin sur Bel RTL où elle était interrogée par Fabrice Grosfilley.

Elle appelle tous les enseignants à se concentrer sur l'essentiel cette année quitte à laisser de côté les points du programme "plus accessoires". "On voit certains professeurs qui sont pressés d'arriver au bout de leur programme et qui se mettent une pression terrible sur eux-même qui rejaillit aussi sur les élèves", détaille la ministre qui demande aux professeurs de prendre en compte les circonstances "qui sont tout sauf normales" à cause de la pandémie actuelle.

"Cette année, il faut se concentrer sur les essentiels, c'est là dessus que les élèves seront évalués. Effectivement, cette année, s'il y a des points de programme plus accessoires, on peut les passer", termine-t-elle.

