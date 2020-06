La mise à quatre voies du RER flamand jusqu'à Bruxelles-Midi se termine

Les travaux de mise à 4 voies entre Bruxelles et Denderleeuw en Flandre seront finalisés cette semaine, a annoncé vendredi Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. La ligne (L50A) sera ainsi totalement opérationnelle entre la gare du Midi et Anderlecht dès lundi.

Le trafic se fait sur 4 voies depuis décembre 2018 entre Denderleeuw et Anderlecht et c'est aujourd'hui le tronçon entre Anderlecht et Bruxelles-Midi qui est finalisé. Les travaux de cette dernière tranche ont été coordonnés par TUC RAIL pour un budget de 15 millions d'euros. Cette mise à 4 voies forme le dernier maillon du réseau RER en Flandre. La L50A est ainsi 'étirée' sur une longueur de 3 km, d'Anderlecht à la gare de Bruxelles-Midi. La fluidification du trafic et l'augmentation de la capacité ferroviaire qui découlent de ce chantier vont bénéficier à ceux qui partent vers la mer du Nord puisque ce tronçon est un passage obligé, mais aussi à tous les voyageurs arrivant en gare du Midi. Le chantier a pris place dans un noeud ferroviaire d'une très grande densité, avec en gare du Midi 21 quais qui accueillent les trains qui rentrent dans la jonction, goulet d'étranglement de 6 voies jusqu'à la gare du Nord. La pose de 2 nouvelles voies de la L50C s'est faite en 2,5 ans de travaux. La ligne concernée est celle présentant le trafic le plus dense en Belgique. La ponctualité de cette ligne a été améliorée de 3,2% en 2019, dont 2,1% en lien direct avec le passage partiel à 4 voies entre Bruxelles-Midi et Denderleeuw. Une nouvelle amélioration devrait découler du passage à 4 voies plein et entier.